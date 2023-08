Xavi schwärmt von Yamal: "Lamine wird eine Ära prägen"

Barça-Coach Xavi Hernández (43) zog trotz der drei Gegentore eine positive Bilanz des Sieges in Villarreal und lobte die Rolle der Jugend- und Einwechselspieler, die entscheidende Faktoren für den Sieg waren. Der Spanier betonte, dass seine Mannschaft unnötige Gegentore kassiert habe, und insgesamt sogar selber mehr hätte erzielen müssen.

Debüt für Real-Schreck Fermín Lopez

Die eigenen Nachwuchsspieler wurden im Verlauf der Begegnung zu den Protagonisten. So durfte zum Beispiel Fermin Lopez (20) sein LaLiga-Debüt feiern, nachdem er auf der Vorbereitungstour in den USA mit seinem sehenswerten Treffer gegen Real Madrid für Schlagzeilen gesorgt hatte.

"Fermín hat hart gearbeitet und Ansu hatte zwei klare Chancen. Eric war gut in der Ballzirkulation, Gavi hat sich auf einer anderen Position verbessert, Ferran hat Ehrgeiz und Willen gezeigt", so Xavi. Die Wechsel in der zweiten Halbzeit seien der Schlüssel zum Sieg gewesen, resümierte der Barcelona-Coach.