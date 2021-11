FC Barcelona : Xavi zu Brasilien: Tite hatte schon "Ja" gesagt

Der angebliche Plan im Dunstkreis der Selecao war es, Xavi zunächst als Co-Trainer anzustellen, um ihn in Anschluss an die Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Jahr auf den Cheftrainerstuhl zu heben. "Was von diesem Moment an geschah, weiß ich nicht", fügte Tite an. Inzwischen liegt alles schon so weit in der Vergangenheit, dass sich bald niemand mehr daran erinnern wird.