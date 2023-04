Xavis Berater soll unzufriedenen WM-Star zu Barça bringen

Inigo Martinez soll für die neue Saison bereits alles mit dem FC Barcelona geklärt haben. Das hindert den LaLiga-Anführer aber offenbar nicht daran, einen weiteren Innenverteidiger in Augenschein zu nehmen, der an der letzten Weltmeisterschaft gesetzt war.

Ungeachtet der Verpflichtung von Martinez sei es möglich, dass Laporte in Barcelona landet. Das liegt daran, dass durchaus horrende Angebote für Andreas Christensen erwartet werden. Laporte ist in Manchester auf das Abstellgleis geraten und soll immerhin 6,5 Millionen Euro netto im Jahr verdienen.

Laporte sei aber bereit dazu, für einen Barça-Wechsel auf Gehalt zu verzichten. Einfädeln könnte den Deal der Berater Arturo Canales, der auch Barça-Trainer Xavi Hernandez vertritt. Canales soll Laporte nach Barcelona bringen, ist damit aber mit einer äußerst diffizilen Aufgabe betraut worden. Barça hat faktisch kein Geld, um sich einen Spieler wie Laporte zu leisten.

Dazu wird ManCity nicht im Sinn haben, Laporte, der mit Spanien an der Weltmeisterschaft teilnahm und dort gesetzt war, an einen finanzschwachen Verein abzugeben. Barça muss 200 Millionen Euro an Gehältern einsparen, hat 25 Prozent weniger TV-Einnahmen, verliert 90 Millionen Euro für den Umbau des Stadions und wird möglicherweise in der Champions League sanktioniert.

Verwendete Quellen

Relevo