Primera Division XXL-Umbruch bei Barça? Zehn Spieler könnten gehen

Das Dreiergespann bestehend aus Mateu Alemany, Jordi Cruyff und Xavi Hernandez hat in den kommenden Wochen einiges zu moderieren. Der FC Barcelona will im bevorstehenden Sommertransferfenster nämlich nicht nur kaufen, sondern vor allen Dingen verkaufen.

Die Sport nennt eine ellenlange Liste an Spielern, die entweder verkauft, verliehen oder mit denen via Tauschgeschäft Preise bei begehrten Spielern gedrückt werden sollen. Alex Balde (18) und Riqui Puig (22) labelt das Fachmagazin als Protagonisten, die in der kommenden Saison Spielpraxis bei anderen Klubs sammeln sollen.

Auf der Abschussliste stehen dagegen Neto (32), Clement Lenglet (26), Oscar Mingueza (22), Samuel Umtiti (28), Memphis Depay (28) und Martin Braithwaite (30). Die bis zum Saisonende ausgeliehenen Adama Traore (26) und Luuk de Jong (31) werden in den kommenden Wochen dagegen zu ihren Stammklubs zurückkehren.