Youssoufa Moukoko mit Sympathien für Barça – BVB-Verbleib geplatzt?

Verlängert Youssoufa Moukoko seinen Ende Juni kommenden Jahres auslaufenden Vertrag beim BVB? Diese Frage treibt die Verantwortlichen und Fans der Schwarzgelben an.

Von einer Einigung sind beide Parteien aber offenbar weit entfernt. Patrick Williams, der Berater des Supertalents, gegenüber Sky: "Ich kann bestätigen, dass wir aktuell noch nicht vor dem Abschluss einer Vertragsverlängerung mit Borussia Dortmund stehen."

Angeblich bieten die Schwarzgelben ihrem Eigengewächs bis zu sechs Millionen Euro. Laut Williams stimmt die kursierende Summe nicht. "Ich kann auch versichern, dass die Zahlen, die im Umlauf sind, einfach nicht stimmen." In den nächsten Tagen werde man sehen, was der weitere Austausch mit den BVB-Verantwortlichen bringe, so der Spielervermittler.

Chelsea forciert Winter-Wechsel von Moukoko

Der FC Chelsea bereitet Medienberichten zufolge indes ein Angebot für den deutschen Nationalspieler vor. Der Plan: Moukoko soll im Januar verpflichtet werden, so verspricht sich Chelsea größere Chancen gegen die Konkurrenz.