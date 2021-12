FC Barcelona : Yusuf Demir: Barça-Abschied noch nicht in Stein gemeißelt

Im Zuge dessen haben sich in den vergangenen Tagen die Ereignisse überschlagen. Demir soll sich Gedanken über einen vorzeitigen Abschied machen und über einen Bundesliga-Wechsel sinnieren, war zu lesen. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind als mögliche Abnehmer gehandelt worden. Nach kicker-Informationen ist auch eine Rückkehr nach Wien nicht ausgeschlossen.

Der FC Barcelona will Yusuf Demir bis nach dem Wintertransferfenster warten lassen, um ihn das nächste Mal einzusetzen. Ab zehn Einsätzen für die Azulgrana würde die mit Rapid Wien vereinbarte Kaufpflicht in Höhe von etwa zehn Millionen Euro greifen. Demir steht aktuell bei neun Spielen. Das Inkrafttreten der Klausel würde dringend benötigtes Transferbudget blockieren.

Barça unbesiegbar! Frauen-Team erzielt über 100 Tore in 20 Pflichtspielen

Eine endgültige Entscheidung ist in dieser durchaus brisanten Sache noch nicht getroffen worden. Demir selbst würde am liebsten weiterhin für Barça spielen. In der katalanischen Hauptstadt soll sich der 18-Jährige wohlfühlen.