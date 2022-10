Zahlen des Grauens: Xavi schlechtester Barça-Trainer seit Jahren

Der Stachel sitzt nach dem am Wochenende verlorenen Clasico tief. Im Europapokal läuft es für den FC Barcelona ebenfalls mehr schlecht als recht, das erneute Ausscheiden steht unmittelbar bevor. Die Rückendeckung für Xavi Hernandez ist nach wie vor groß, die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache.

Obwohl Xavi Hernandez die Verantwortlichen und den Anhang des FC Barcelona noch immer geschlossen hinter sich wähnt, gilt es im Camp Nou keine Augenwischerei zu betreiben. Xavi ist einer der schlechtesten Trainer, der die Blaugrana in den vergangenen Jahren betreute.

Nachdem Xavi seine erste Sommervorbereitung planen durfte, steht vor allem in der Champions League ein düsteres Bild. Barça droht nach dem 3:3 gegen Inter Mailand erneut schon in der Gruppenphase auszuscheiden. Nur noch ein Wunder kann die Blaugrana in die K.o.-Phase bringen. Das 1:3 im Clasico gegen Real Madrid tut dann auch noch sein Übriges dazu.

Xavi nach 50 Barça-Spielen nur auf Platz 25

Der Barça-Blogger MisterChip listet Xavis Zahlen des Grauens auf. Nach ihren ersten 50 Spielen auf der katalanischen Bank belegen Luis Enrique, Helenio Herrera, Pep Guardiola, Tata Martino und Ernesto Valverde die ersten Plätze in der Rangliste der erfolgreichsten Trainer. Xavi liegt mit 63 Prozent erzielter Siege nur auf Platz 25. Dem großen Barça unwürdig.