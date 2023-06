Zehnfaches Barça-Gehalt: Robert Lewandowski lehnt monumentales Angebot aus Saudi-Arabien ab

Immerhin 13 Millionen Euro netto soll Robert Lewandowski für seine erste Saison in Diensten des FC Barcelona verdient haben. Eine stattliche Summe, die im Vergleich zu dem, was er in Saudi-Arabien finanziell einstreichen könnte, ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.

150 Millionen Gehalt für Robert Lewandowski

Laut Angaben des Portals meczyki.pl ist Lewandowski von den saudischen Klubs ein Jahresgehalt in Höhe von 150 Millionen Euro zugesichert worden – also rund das Zehnfache von dem, was am Ende in Barcelona auf seinem Gehaltsscheck steht.

"Das war überhaupt kein Thema. Also denke ich nicht darüber nach, denn warum sollte ich darüber nachdenken, wenn es kein Thema ist?", kommentierte Lewandowski die jüngst aufgekommenen Gerüchte. "Zumal mein Vertrag noch eine Weile läuft. Ich sehe, was in Arabien vor sich geht, aber das betrifft mich nicht, denn ich habe andere Prioritäten."