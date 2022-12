Zoff mit Vinicius: Barça-Verteidiger Eric Garcia packt aus

Laut Garcia hat Vinicius ebenfalls provokative Aussagen getroffen. "Was mich ärgert: Er hat beim letzten Spiel im Bernabeu auch etwas zu mir gesagt hat, was die Kameras gefilmt haben. Daraus wurde aber keine Story gemacht", so der 21-Jährige.

"Hey du, du holst dir den Ballon d'Or, oder?", erklärte der Innenverteidiger in Richtung des Real-Superstars. Barcelona führte zu diesem Zeitpunkt. Garcias Provokation wurde von den Kameras eingefangen und fand so den Weg in Spaniens Sportgazetten.

Auf Details will Garcia nicht eingehen. "Ich werde nicht verraten, was er gesagt hat, er ist ein großartiger Spieler und ich habe keine Probleme mit ihm, aber ich frage mich, warum das nicht in die Öffentlichkeit gerät, anders als bei dem, was ich gesagt habe."

Garcia und Vinicius bei der WM im Einsatz

Bevor Real Madrid und Barça ein weiteres Mal die Klingen kreuzen - der nächste Clasico findet im März 2023 im Camp Nou statt - sind Garcia und Vinicius mit ihren Nationalmannschaften bei der WM 2022 im Einsatz.

Spanien ist am Dienstagnachmittag (16 Uhr) gefordert. Die Seleccion tritt im Achtelfinale gegen Marokko an. Die Selecao hat die KO-Runde ebenfalls erreicht. Am Montagabend (20:00) bekommen ist die Brasilianer mit Südkorea zutun.