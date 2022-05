Primera Division Zu 95 Prozent: Barça verkauft Frenkie de Jong an Manchester United

Frenkie de Jong stand in den letzten Wochen wieder und wieder im Fokus der Berichterstattung. Obwohl von offizieller Seite ein Verkauf stets ausgeschlossen wurde, soll dieser unmittelbar bevorstehen. Manchester United überweist für den Mittelfeldspieler wohl eine horrende Summe.

In Barcelona sollen sich die verantwortlichen Personen darüber im Klaren sein, dass sollte de Jong eine Saison weitermachen und er wieder nicht durchstarte, er an Wert verlieren und somit auch Barça wichtiges Geld verlieren würde.

Der FC Barcelona und Frenkie de Jong (25) werden in den kommenden Wochen offenbar tatsächlich getrennte Wege gehen. Wie der Barça-nahe Journalist Gerard Romero berichtet, wird der Mittelfeldspieler mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit noch vor Ablauf der Saison zu Manchester United wechseln.

Frenkie de Jong: Barça dementiert Gerüchte

Wechselgerüchte sind de Jongs ständiger Begleiter. Aus dem Barça-Funktionsteam waren vor wenigen Wochen noch deutliche Worte zu vernehmen. "Wir werden Frenkie de Jong nicht verkaufen, er ist ein sehr geschätzter Spieler im Verein", machte Kaderplaner Jordi Cruyff unmissverständlich klar. Und auch Trainer Xavi Hernandez schwärmt in regelmäßigen Abständen von de Jong.

Manchester United würde mit dem Transfer die Lücke schließen, die Paul Pogba hinterlässt. Der Abgang des 29-Jährigen, dessen Vertrag in wenigen Wochen ausläuft, soll schon seit einiger Zeit feststehen. De Jongs Kontrakt in Barcelona ist dagegen noch langfristig bis 2026 ausgelegt, also genauso, wie die Verantwortlichen öffentlich vorgeben, mit ihm zu planen.