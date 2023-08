Barça holt Abwehr-Juwel (18) - zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant

Der Linksverteidiger war dem Vernehmen nach bereits am Vereinsgelände der Katalanen und hat seinen Vertrag unterschrieben. Eine offizielle Verkündung steht kurz bevor. Barça-Blogger Gerard Romero schickte bereits Bilder von Sanchez' Ankunft auf dem Vereinsgelände des FC Barcelona in die Welt.

Laut der spanischen Zeitung Sport ist der Wechsel von Edu Sanchez vom spanischen Viertligisten CD Badajoz zur zweiten Mannschaft des FC Barcelona bereits in trockenen Tüchern.

FC Barcelona: Zweite Mannschaft hat viele Optionen für links hinten

Der mexikanische Trainer Rafael Márquez (44) hat damit für Barça Atletic neben Gerard Martín (21) der von Cornellà gekommen ist, eine weitere Option für die Linksverteidiger-Position.

Hinzu muss noch abgewartet werden, wie es mit Àlex Valle (19) weitergeht, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis in Andorra gespielt hat und nach seiner Rückkehr zu Barça zu den Reservespielern gehörte, die mit der ersten Mannschaft an der Vorbereitungstour in den USA teilnahmen.

Edu Sanchez bereits Juniorennationalspieler Spaniens

In seiner ersten Saison in Spaniens vierter Spielklasse hat Edu Sanchez 20 Spiele bestritten, nachdem er die Jugendabteilung von Badajoz durchlaufen hatte. Der 18-Jährige verfügt über einen großen Offensivdrang und gab bereits sein Debüt in der U18 Nationalmannschaft Spaniens.

