FC Barcelona "Es macht mich stolz, mit Robert Lewandowski zu spielen"

Robert Lewandowski (34) hat sich mit seiner Treffsicherheit auf Anhieb in die Herzen der Barça-Fans gespielt. Doch nicht nur von den Rängen hagelt es Applaus. Auch im Team hat der Pole reichlich Bewunderer.

"Jeder sieht ihn spielen, die Tore, die er erzielt, die Spielzüge, in die er involviert ist", wird Pedri von der spanischen Sporttageszeitung Mundo Deportivo zitiert. "Robert gibt uns viele Dinge, ich hoffe, er macht so weiter, denn es macht mich stolz, mit ihm zu spielen."

In der Champions League gelang ihm zum Auftakt gegen Viktoria Pilsen sogar ein Hattrick. Insgesamt kommt der Goalgetter in acht Partien bereits auf elf Treffer. Eine Bilanz, die noch einmal verdeutlicht, warum Barça in diesem Sommer so hartnäckig an der Verpflichtung Lewandowskis gearbeitet hat und den Polen letztendlich für 45 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern verpflichtete.