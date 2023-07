Zwei Barça-Topstars auf dem Weg nach Saudi-Arabien?

Nachdem Mannschaften aus Saudi-Arabien in letzter Zeit einige Ex-Superstars von Real Madrid (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema) verpflichten konnten, sind sie jetzt an zwei Spielern des FC Barcelona interessiert.

Barça-Ass Raphinha weckt großes Interesse in Saudi-Arabien, wie der Journalist Achraf Ben Ayad in Erfahrung gebracht hat. Vereinsnamen nennt der Journalist nicht. Seit seinem Wechsel nach Barcelona im letzten Jahr zeigten bereits einige Klubs Interesse an Raphinha, unter anderem aus der Premier League.

Bei den Katalanen gilt der wendige Rechtsaußen zwar als Leistungsträger, aber nicht als unverkäuflich. Da den spanischen Meister finanzielle Probleme plagen und sie seit einigen Jahren kämpfen müssen, um das Financial Fair Play und die Richtlinien der Gehaltsobergrenze in der spanischen Liga einhalten zu können, könnte Raphinha gegen eine hohe Ablöse verkauft werden.

Ordentliche Debütsaison, aber nicht unumstrittener Stammspieler

Der 26-Jährige legte eine ordentliche Debütsaison nach seinem 57-Millionen-Euro Wechsel von Leeds United nach Barcelona hin. Mit 14 Scorerpunkten – sieben Treffer und sieben Vorlagen – war er in der Offensive ein wichtiger Bestandteil der Meisterelf von Xavi, jedoch hat er auch von den Verletzungen von Ousmane Dembele profitiert, der auf der Rechtsaußenposition in der Rangordnung vor dem Brasilianer steht.