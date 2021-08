FC Barcelona : Zwei Neue, vier Abgänge: Barças stressiger Deadline Day

Beim FC Barcelona kommt in den allerletzten Zügen des Sommertransfermarkts noch mal richtig Bewegung rein. Bis zu sechs Kaderbewegungen sollen in den nächsten Stunden noch vollzogen werden.

Die Planungsabteilung des FC Barcelona um Mateu Alemany und Ramon Planes hat noch einiges auf der Agenda. Am Dienstag, dem letzten Sommertransfermarkt, sollen noch Neuzugänge getätigt und einige Spieler abgegeben werden.

Barça verlassen wird laut Sport Ilaix Moriba (18). Der Youngster ist bereits in Leipzig gelandet und wird sich dem Bundesliga-Vizemeister anschließen. Im Gespräch ist eine fixe Ablöse von 16 Millionen Euro plus drei Millionen an variablen Zahlungen.