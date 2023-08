Ablösefrei! Zwei Top-Klubs wollen Alexis Sanchez

Nach einigen schweren Jahren vor allem bei Manchester United hat Alexis Sanchez in der vergangenen Saison bei Olympique Marseille gezeigt, dass er noch immer große Klasse besitzt. Da der Vertrag des Chilenen im Sommer ausgelaufen ist, kann er sich seinen zukünftigen Arbeitgeber selbst aussuchen. Für den 34-Jährigen bieten sich nun zwei interessante Optionen.

Zu seiner Zeit beim FC Barcelona von 2011 bis 2014 war Alexis Sanchez einer der besten und gefährlichsten Flügelspieler der Welt. Auch beim FC Arsenal zeigte er sein ganzes Können mit reihenweise spektakulären Leistungen in der Premier League. Mit dem Wechsel zu Manchester United im Januar 2018 kam aber auch die Karriere des 34-Jährigen ins Stocken.

Bei den Red Devils konnte der chilenische Flügelspieler nicht mehr an seine Leistungen anknüpfen und saß in vielen Spielen nur auf der Bank. Um seine Karriere wieder in Schwung zu bringen und für Manchester United das finanzielle Minusgeschäft zu reduzieren, wurde Sanchez zu Inter Mailand ausgeliehen.

Inter-Leihe mit mäßigem Erfolg

Dort sammelte der Chilene Spielpraxis, jedoch konnte er auch in Mailand nicht mehr an sein Topniveau anknüpfen. Nach Ablauf der Leihe entschieden sich die Nerazzurri trotzdem den 34-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. Damit war das Missverständnis mit Manchester United beendet, auch wenn der Wechsel ablösefrei von statten ging.