FC Barcelona Zweifel an Gerard Pique: Barça nimmt 3 Kandidaten ins Visier

Der FC Barcelona wird wohl in Kürze die Verpflichtung von Andreas Christensen bekannt geben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben sich beide Parteien schon vor Wochen geeinigt. Offenbar wollen die Blaugrana neben dem Dänen noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten.

Mit Araujo, Pique, Garcia und Christensen stünden dann noch immer vier hochkarätige Innenverteidiger bei Barça unter Vertrag. Wie die Sporttageszeitung AS berichtet, denken die Katalanen intensiv über den Kauf eines weiteren Abwehrspielers nach.

Mit Andreas Christensen, der aller Voraussicht nach in Kürze als neuer Spieler präsentiert werden wird, kommt sogar noch ein neuer Innenverteidiger hinzu. Allerdings: Barça will Umiti und Lenglet verkaufen, auch Eigengewächs Mingueza soll bei einem passenden Angebot die Freigabe erhalten.

Beim FC Barcelona besteht in der Innenverteidigung auf den ersten Blick kein großer Bedarf für Neuzugänge. In Gerard Pique, Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Ronald Araujo, Eric Garcia und Oscar Mingueza stehen gleich sechs zentrale Abwehrspieler im Kader von Xavi Hernandez.

Der Grund: Barça zweifelt demnach an der Fitness von Gerard Pique. Der 35 Jahre alte Abwehrchef klagt häufig über Schmerzen in den Adduktoren, angeblich handelt es sich um eine chronische Verletzung. Die Kaderplaner haben als Ersatz für den Welt- und Europameister laut AS drei Kandidaten im Visier.