30 Millionen Differenz: So wird das nichts mit dem FC Bayern und Harry Kane

Eine Hängepartie wollte der FC Bayern im Werben um Harry Kane (30) eigentlich tunlichst vermeiden. Nun ist es aber so gekommen. Von einem schnellen Abschluss der Verhandlungen mit Tottenham Hotspur ist niemand so wirklich überzeugt.

FC Bayern und Tottenham bei Harry Kane noch weit auseinander

Das liegt insbesondere an der riesigen Differenz, welche die Bayern und die Spurs in ihren Ablösevorstellungen noch vor sich sehen. The Athletic zufolge liegt diese bei 29,2 Millionen Euro. Die Münchner Planer Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe waren am Montag in London mit Spurs-Boss Daniel Levy zusammengekommen.

Ohne Ergebnis. Die Gespräche sollen allerdings fortgesetzt werden. Das neue FCB-Angebot soll bei 93 Millionen Euro inklusive Extrazahlungen liegen. Es darf davon ausgegangen werden, dass pro Dialog wohl nur jeweils kleine Schritte gegangen werden. Tottenham soll mitunter eine Rückkaufklausel fordern, die bei Kane, sollte er wieder nach England zurückkehren wollen, aktiviert werden kann.