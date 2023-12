Abgang oder Verlängerung? Leroy Sane sendet dem FC Bayern klare Signale

Leroy Sane will offenbar beim FC Bayern bleiben - Foto: / Getty Images

Leroy Sane (27) sorgt in dieser Saison – abgesehen von Neuzugang Harry Kane (30) – für die größte Offensivgefahr beim FC Bayern. Der amtierende Meister will den Vertrag des Angreifers deshalb zeitnah verlängern und darf sich diesbezüglich wohl berechtigte Hoffnungen machen.

In seiner vierten Saison beim FC Bayern liefert Sane endlich am laufenden Band ab. Allein im zurückliegenden November gelangen ihm in der Bundesliga vier Torvorlagen und 16 Torschussvorlagen – beides Topwerte für diesen Zeitraum.

Insgesamt konnte der Nationalspieler in der Meisterschaft schon 15 Scorerpunkte auf sich vereinen. Nur Vereinskollege Harry Kane (23) und VfB-Überflieger Serhou Guirassy (19) schneiden in dieser Kategorie noch besser ab.

Ein Blick auf diese Zahlen lässt mehr als erahnen, warum die Münchner unbedingt mit Sane verlängern wollen. Laut Sport1 tendiert der Flügelstürmer ebenfalls zu einem Verbleib an der Isar, da er mit dem Team unter anderem noch die Champions League gewinnen möchte.

FC Bayern für Leroy Sane "erster Ansprechpartner"

Während der letzten Länderspielpause deutete Sane zudem bereits an, dass er momentan keineswegs seine Flucht aus der Allianz Arena plant. "Bayern wird der erste Ansprechpartner für mich sein", versprach der gebürtige Essener hinsichtlich der anstehenden Vertragsgespräche.

Zuvor gab es Gerüchte über eine Rückkehr zu Manchester City, wo Sane von 2016 bis 2020 kickte. Laut Sport1 fühlt sich der DFB-Spieler im Augenblick aber sehr wohl beim FC Bayern, weshalb es keinen Kontakt zu anderen Vereinen gäbe.

