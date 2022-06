FC Liverpool Sadio Mane: "Bayern oder Barça? Beide sind gut"

Mit seinen drei Toren bei Senegals 3:1 über den Benin stellte Mane am Wochenende erneut seine Klasse unter Beweis. Dieser Auftritt verdeutlicht außerdem, warum so viele Topklubs am 30-Jährigen interessiert sind. Zwei von ihnen hat er nach der Partie am Samstag kräftig vor den Kopf gestoßen.

"Bayern oder Barça? Beide Mannschaften sind gut", räumte Mane nach dem Match gegen Benin ein und stellte klar: "Aber ich bin kein Fan dieser Mannschaften, wissen Sie. Meine Lieblingsmannschaft ist Marseille."

Der erfolgreichste Torschütze Senegals machte seine ersten Profischritte beim FC Metz in Frankreich. Seine Vorliebe für den französischen Fußball und insbesondere für Olympique Marseille hat er in den letzten Jahren offensichtlich nicht verloren.