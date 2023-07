Poker um Harry Kane: Spurs-Star trifft weitreichende Entscheidung

Damit hat der Rekordmeister freie Fahrt im Poker um Harry Kane, muss sich allerdings weiterhin den harten Verhandlungen mit Tottenham stellen. Die Spurs haben bereits ein erstes Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgelehnt. Ein weiteres Angebot gab es entgegen anderer Berichte noch nicht. Fakt ist, dass sich die Verhandlungen mit Boss Daniel Levy (61), der als unberechenbar gilt, noch lange ziehen könnten.

Nachdem die Mitarbeiter in den Büros an der Säbener Straße möglicherweise kurz kalte Füße bekommen haben, steht jetzt fest, dass der Transfer-Vorstoß aus der französischen Hauptstadt ins Leere gelaufen ist. Eine Anstellung bei PSG kommt für den Briten demnach nicht infrage. Den Münchenern hat Kane indes seine Zusage gegeben. Und Kane steht zu seinem Wort.

Die Bayern haben deswegen auch schon einen Notfallplan parat. Sollte der Deal dieses Jahr nicht über die Bühne gehen, steht eine einjährige Leihe eines Alternativ-Stürmers im Raum.

Über diverse Namen wurde bereits am Dienstag im Sport-Ausschuss diskutiert. Zu den Kandidaten gehören Manchester Citys Weltmeister Julián Alvarez (23) und Dusan Vlahovic (23) von Juventus Turin. Ob sich eine Leihe bei zwei so hochkarätigen Namen realisieren lässt, ist allerdings sehr fraglich. Bremens Niclas Füllkrüg (30), der auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, wurde hingegen nicht in der FCB-Führungsetage diskutiert.

