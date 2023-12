Bayern-Telefonat mit Barça-Leitwolf Araujo? Tuchel verweigert Kommentar

Die Gerüchte um das Interesse des FC Bayern an Ronald Araujo (24) sind keinesfalls neu, doch offenbar kommt nun Fahrt in die Personalie herein. Einem Bericht zufolge soll es am Freitag ein Telefonat zwischen Bayern-Coach Thomas Tuchel (50) und dem Barça-Spieler gegeben haben. Demnach sei der Uruguay der "absolute Wunschspieler".

Vor kurzem wurde Ronald Araujo mit dem dem FC Bayern in Verbindung gebracht, doch recht schnell wurde berichtet, dass sich der Uruguayer in Zukunft weiterhin beim FC Barcelona sieht und seinen 2026 auslaufenden Vertrag gerne verlängern möchte. Doch offenbar gibt sich der deutsche Rekordmeister damit nicht zufrieden.

Wie Sky nun berichtet, soll es am Freitag ein Telefonat zwischen Bayern-Trainer Thomas Tuchel, Sportdirektor Christoph Freund (46) und Araujo gegeben haben. Dabei habe man ihm dem Bericht zufolge mitgeteilt, wie gerne man den Innenverteidiger spätestens im Sommer im Trikot des FC Bayern sehen möchte – "koste es, was es wolle", heißt es.

Tuchel bezieht Stellung zu Araujo-Telefonat

Und es würde wohl eine Menge kosten. Araujo wird laut transfermarkt.de mit einem Marktwert von 70 Millionen Euro gelistet. Zudem hat Barça keinerlei Interesse daran, seinen dritten Kapitän abzugeben. Stattdessen wolle man viel lieber mit ihm verlängern.

Tuchel soll sich Araujo beim FC Bayern wünschen - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt wurde Tuchel auf das Telefonat angesprochen, ließ sich allerdings nicht in die Karten gucken. "Das werde ich in keine Richtung kommentieren", blockte der Bayern-Coach ab. Sollte Araujo signalisieren, dass er Interesse an einem Wechsel hat, will der FCB Vollgas geben, schreibt Sky weiter.

Wie die Mundo Deportivo und Transferexperte Fabrizio Romano schreiben, denkt der 24-Jährige derzeit allerdings nicht an einen Wechsel, ist auf Barcelona fokussiert und kann sich durchaus eine Verlängerung vorstellen. Damit würde die Innenverteidiger-Suche der Bayern weitergehen.

Lenglet und Mukiele als Alternative gehandelt

Neben Bayern Top-Kandidat Araujo stehen auch Nordi Mukiele (26) und Clement Lenglet (28) auf der Liste der Münchener. Bereits im Winter will man sich an der Säbener Straße in der Defensiv-Zentrale verstärken.

Verwendete Quellen

Sky.de