Alphonso Davies: "Marcelo der beste Linksverteidiger der Welt"

Alphonso Davies vom FC Bayern gilt mittlerweile als einer der besten linken Außenverteidiger der Welt. Der Kanadier selbst schaut zu einer Legende von Real Madrid auf. Das verrät der Nationalspieler in einem YouTube-Video.

Marcelo stieg in fast 15 Jahren zur Vereinslegende auf. Der brasilianische Nationalspieler (127 Länderspiele) absolvierte 546 Pflichtspiele für die Königlichen, gewann unter anderem fünfmal die Champions League.

Marcelo wechselte im Januar 2007 zu Real Madrid. Schnell machte der junge Brasilianer seinen berühmten brasilianischen Landsmann Roberto Carlos vergessen, der sich im Sommer 2007 in Richtung Fenerbahce Istanbul verabschiedete.

Im vergangenen Sommer erhielt der mittlerweile 34-Jährige keinen neuen Vertrag an der Concha Espina. Er heuerte ablösefrei bei Olympiakos Piräus an. Beim griechischen Rekordmeister wurde der Routinier mittlerweile aussortiert, über gelegentliche Jokereinsätze kommt er nicht hinaus. Sein am Saisonende auslaufender Vertrag soll vorzeitig beendet werden.

Alphonso Davies seit 2019 beim FC Bayern

Alphonso hat auf dem Weg zur Vereinslegende der Bayern noch einige Meter zu absolvieren. Mit bis dato 138 Pflichtspielen ist der Anfang aber gemacht.

Der Außenverteidiger, der Anfang 2019 für 14 Millionen Euro aus der Major League Soccer in die Bundesliga kam, steht noch bis 2025 an der Säbener Straße unter Vertrag. Der Rekordmeister will das Arbeitsverhältnis dem Vernehmen nach verlängern.