Als Manuel Neuer im Training ausflippte: Ex-Bayern-Talent plaudert Anekdote aus

Sechs Jahre verbrachte der heutige Drittligaspieler Dennis Chessa in der Nachwuchsabteilung vom FC Bayern München. Zu einem Einsatz bei den Profis reichte es nicht, allerdings durfte der heute 30-Jährige bei der ein oder anderen Trainingseinheit mitwirken, bei der er unter anderem einmal den immensen Ehrgeiz von Torhüter Manuel Neuer (37) am eigenen Leib zu spüren bekam.

"Es gibt eine nette Geschichte mit Manuel Neuer. Wir machten Torschusstraining und ich habe einfach drauf geschossen und der Ball war drin. Da ist Neuer komplett ausgerastet", erzählt Chessa in einem Interview mit Sport1. Neuer habe ihn angemotzt, wieso er denn schon schießen würde, er sei noch nicht bereit gewesen. "Ich war erstmal still, hatte Respekt vor ihm."

Deshalb ist Chessa auch überzeugt, dass Neuer nach seiner Verletzung am Bein wieder sein volles Potenzial ausschöpfen kann. "Wir haben damals im Training Ballbesitz-Spiele gemacht und Neuer war in der Mitte. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Was er da am Fuß konnte, ist unglaublich."

Verwendete Quellen

Sport1