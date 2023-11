Also doch: FC Bayern plant neues Angebot für Joao Palhinha

Am Dienstag waren die Teilnehmenden der Pressekonferenz des FC Bayern ziemlich gut gelaunt. Trainer Thomas Tuchel reagierte kurzweilig auf die zuvor getätigten Transferansagen von Uli Hoeneß: "Hat er das wirklich so gesagt? Dann wird es teuer für ihn, wenn er das so gesagt hat. Dann holen wir das raus, sobald im Januar die Transferperiode eröffnet wird."

Tuchel, das ist inzwischen weitläufig bekannt, wünscht sich einen weiteren Mittelfeldspieler. Dahingehend probieren es die Bayern wohl erneut bei Joao Palhinha. Wie der London Evening Standard schreibt, plant der FCB ein neues Angebot für den Abräumer des FC Fulham.

FC Bayern braucht und will einen Spieler wie Joao Palhinha

Palhinha ist genau der robuste Spieler, den Tuchel für sein Spiel braucht – und den er auch schon des Öfteren öffentlich gefordert hat. Palhinha ist ein überragender Zweikämpfer und führte nach aktuellem Stand die meisten erfolgreichen Duelle in der Premier League. Das muss man erst mal schaffen.