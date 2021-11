FC Bayern : Alvaro Odriozola: Von diesem Bayern-Star habe ich am meisten gelernt

Er darf sich den Triplesieg des FC Bayern 2019/20 in den Lebenslauf schreiben, ist mancherorts aber in Vergessenheit geraten. Alvaro Odriozola spielte in der Rückrunde besagter Spielzeit für den deutschen Rekordmeister, verpasste es allerdings, via Leistungsnachweise die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu richten.

Fürs Leben hat er aus seinen sechs Monaten an der Säbener Straße aber einiges mitgenommen – besonders von einem damaligen Teamkollegen. "Ich habe vor allem von Joshua Kimmich, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, gelernt – vor allem von seiner Mentalität", sagt Odriozola im Interview mit der spanischen AS. "Er ist ein Mensch, der den Fußball mit einer unbeschreiblichen Leidenschaft lebt."