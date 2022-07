Bundesliga Cristiano Ronaldo will zum FC Bayern - Kahn-Absage nur Medienstrategie?

"So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen", sagte Oliver Kahn am Mittwoch dieser Woche zum kicker. Damit sollte sich das Thema eines Wechsels zum FC Bayern eigentlich erledigt haben. Dem ist aber nicht so.

Das Portal Tuttomercatoweb verbreitet nun Informationen, die sowohl beim deutschen Rekordmeister als auch bei Manchester United durch den Filter gelaufen seien – und schreibt: Bei den Vorgängen in den letzten Tagen halte es sich lediglich um eine Medienstrategie, Ronaldos Berater Jorge Mendes verhandle schon seit geraumer Zeit mit dem FC Bayern und werde das auch weiterhin tun.