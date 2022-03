FC Bayern : Angebliches Juve-Interesse: Das plant Eric Maxim Choupo-Moting

Juventus Turin möchte sich nach der Verpflichtung von Dusan Vlahovic einen weiteren Zentrumsstürmer anschaffen, der ohne zu murren in die Rolle des Backups schlüpft. Der Name Eric Maxim Choupo-Moting ist im Zuge dessen gefallen. Fortgeschrieben wird diese Story aber wohl nicht.

Eric Maxim Choupo-Moting denkt nicht an einen vorzeitigen Abgang vom FC Bayern. Wie Sport1 berichtet, ist der 32 Jahre alte Torjäger gewillt, seinen in der bayrischen Landeshauptstadt bis 2023 datierten Vertrag zu erfüllen.

Die italienische Tuttosport hatte den Münchner Angreifer vor wenigen Tagen als möglichen Kandidaten für die Offensive von Juventus Turin genannt. Dort soll Dusan Vlahovic mit einem treffsicheren Backup der Druck genommen werden.

Choupo-Moting ist seit fast zwei Jahren für den deutschen Rekordmeister aktiv und kommt auch in dieser Saison auf starke neun Tore und vier Vorlagen in 16 Pflichtspielen. Die Bayern sehen in dem kamerunischen Nationalspieler die perfekte Ergänzung zum gesetzten Robert Lewandowski.

