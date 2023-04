Antonio Rüdiger: Tuchels "Vorstellungen sind auf einem anderen Level"

Antonio Rüdiger will mit Real Madrid dreimal die Königsklasse gewinnen

Wie Tuchel steht Rüdiger inzwischen nicht mehr im Dienste des FC Chelsea. Der gebürtige Berliner wechselte im Sommer ablösefrei zu Real Madrid. Dort möchte er den größten Triumph seiner Karriere wiederholen – im Idealfall gleich mehrfach.

"Ich will diesen Titel mit Real mindestens, mindestens, dreimal holen, falls das möglich sein sollte", sagte Rüdiger der Mundo Deportivo in Bezug auf die Champions League. "Hier zu gewinnen, wäre unglaublich, denn ich würde damit in die Geschichtsbücher des Vereins eingehen und niemand kann dich da herausholen."

Real Madrid hat in der Tat gute Chancen auf die Titelverteidigung. Der amtierende Champion gewann das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen den FC Chelsea, Rüdigers Ex-Klub, mit 2:0. Am 18. April steht das entscheidende Rückspiel an der Stamford Bridge an.

