Ex-Bayern-Superstar Arjen Robben holt gemeinsam mit Sohn Luka ersten Titel als Trainer

Arjen Robben beendete vor fast genau einem Jahr seine Profikarriere. Seinen Ehrgeiz hat er im Gegensatz zu seinen Fußballschuhen jedoch noch nicht an den Nagel gehängt. Als Coach im Nachwuchsbereich fuhr er kürzlich sogar den ersten Titel ein.

Seit der Rückrunde trainiert Ex-Bayern-Spieler Robben die Jugendmannschaft des Be Quick 1887 in seiner Heimatstadt Groningen. Den Posten übernahm der ehemalige Flügelflitzer sicherlich auch, weil sein Sohn Luka in diesem Team spielt.

Mit dem Sieger-Gen von Papa Arjen im Gepäck schaffte die U14 am Samstag den Aufstieg in die erste Liga und sicherte sich dabei den Meistertitel. Coach Robben erlebte zum Abschluss seiner Debütsaison noch einmal eine Achterbahn der Gefühle.

Wie die Fachzeitschrift VI laut Abendzeitung München dokumentiert hat, rannten die Groninger gegen Roda '46 gleich zweimal einem Rückstand hinterher. Mit dem Abpfiff gelang Robbens Truppe letztlich doch noch der späte 3:3-Ausgleich, der den Aufstieg besiegelte.