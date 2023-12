Arnau Martínez vom FC Girona: Wer ist Bayerns neues Transferziel?

Die größte Überraschungsmannschaft in Europa kommt aus Spanien. Die Spieler des FC Girona haben sich mit ihren großartigen Leistungen, die sie zwischenzeitlich bis an die La Liga-Spitze brachten, ins Rampenlicht gespielt.

Nun scheint auch der FC Bayern München ein Auge nach Katalonien geworfen zu haben. Laut dem Podcast "Bayern Insider", produziert von BILD, soll Arnau Martínez auf dem Zettel des Rekordmeisters stehen.

Wer ist das Talent?

Der 20-Jährige ist einer der Garanten des Höhenflugs der spanischen Tabellen-Zweiten. Der Jungspund ist Stammspieler, bekleidet entweder die Position als Rechtsverteidiger in der Viererkette, oder die des rechten Innenverteidigers, in der Dreierkette. Er kam in zehn von 14 Ligaspielen zum Einsatz, spielte dann meistens von Anfang an.

Martínez hat eine Vergangenheit in "La Masia", der Jugendabteilung des FC Barcelona, kam später über um Wege nach Girona, bei denen er seit 2018 unter Vertrag steht und diverse Jugendmannschaften durchlief. Im bisherigen Saisonverlauf hat er drei Tore vorbereitet, zwei in der Liga, eins im nationalen Pokal.

Für Bayern besonders interessant: Der spanische U21-Nationalspieler wird universell eingesetzt, hat wie erwähnt bereits mehrere Positionen bekleidet.

Nicht nur loses Interesse?

Wie Tobias Altschäffl, Reporter bei BILD und Sport BILD, erfahren haben will, sind die Bayern sogar "schon recht weit", was Martinez angeht. Näher definiert ist dies nicht. Doch ein Deal um Martinez könnte absolut im Bereich des Möglichen liegen.

Schließlich suchen die Münchener einen Spieler, der exakt das Profil des Junioren-Nationalspielers aufweist. An der Säbener Straße möchte man am liebsten im bereits im Winter einen auf verschiedenen Positionen im Defensivbereich einsetzbaren Spieler verpflichten.

Verwendete Quellen

BILD