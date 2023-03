Auch der FC Bayern mischt bei Luka Vuskovic mit, hat aber schlechte Karten

Hasan Salihamidzic und Co. werben um Luka Vuskovic - Foto: / Getty Images

Der FC Bayern befindet sich offenbar unter den vielen Topadressen, die sich um die Unterschrift von Luka Vuskovic (16) bemühen. Darüber berichtet zumindest der Transfermarktexperte Nicolo Schira.

Die Münchner Bemühungen werden aber sehr wahrscheinlich ins Leere laufen. Paris Saint-Germain besitzt nach aktueller Auffassung die besten Karten. An Hajduk Split soll sogar ein erstes Angebot herangetragen worden sein, das aber noch auf Unzufriedenheit stößt.

PSG soll dabei mit einer Offerte in Höhe von zwölf Millionen Euro in Kroatien vorstellig geworden sein, Hajduk beharrt aber auf seine Forderung von 15 Millionen Euro. Frankreichs Dauermeister soll sich mit Vuskovic derweil so gut wie einig sein.