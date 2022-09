FC Bayern Bayern ohne Lewandowski besser? Sammer mit deutlichen Worten

"Dass man sagt, wenn irgendjemand weg ist, können sich die anderen entfalten. Mit so etwas kann ich nichts anfangen", erklärte der Berater von Borussia Dortmund gegenüber der Bild im Podcast Bayern Insider. Auf dem höchsten Level im Fußballsport müsse man von den Spielern immer erwarten, sich zu wehren.

Lewandowski hatte die Bayern nach einem zähen Transfer-Poker in Richtung Barcelona verlassen. Für die Katalanen erzielte der Pole in seinen ersten fünf Spielen bereits acht Tore. Am Dienstag reist der Ex-Münchner im Rahmen des zweiten Spieltags der Champions League zu seinem Ex-Verein.

Nach dem starken Start des Rekordmeisters in der Bundesliga mit Neuzugang Sadio Mane wurde medial thematisiert, dass der Rekordmeister ohne Lewandowski womöglich sogar besser, weil flexibler sei.