FC Bayern : Backup für Manuel Neuer: Ersetzt der FC Bayern Alexander Nübel?

Der FC Bayern will sich für den Fall rüsten, dass Alexander Nübel in der kommenden Saison bei einem anderen Verein Spielpraxis sammelt. Gerüchteweise wird Ron-Robert Zieler an der Säbener Straße gehandelt. Für den 2014er-Weltmeister wäre nicht mal eine Ablöse fällig.