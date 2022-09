FC Bayern Ballack kritisiert Sadio Mane – Nagelsmann eilt sofort zur Hilfe

Sadio Mane (30) trumpfte gleich nach seiner Ankunft in München groß auf und ließ den abgewanderten Robert Lewandowski (34) schnell in Vergessenheit geraten. In den letzten Partien agierte der Stürmer jedoch zunehmend glückloser. Aufkommende Kritik schmettert sein Trainer dennoch konsequent ab.