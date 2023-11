Manuel Neuer und die Nationalelf: Michael Ballack hat eine klare Meinung

Hinter Manuel Neuer (37) liegt eine lange Leidenszeit. Nach seinem Beinbruch Ende letzten Jahres ist der 37-Jährige kürzlich zurück ins Tor des FC Bayern gekehrt. Ein Comeback in die deutsche Nationalmannschaft steht noch aus. Nun spricht Ex-Kapitän Michael Ballack (47) Klartext über eine mögliche Rückkehr.

Manuel Neuer hat kürzlich sein Comeback im Tor des FC Bayern gegeben, nachdem er zuvor über zehn Monate nach seinem Beinbruch ausgefallen war. Eine Rückkehr ins DFB-Team, wo in Vertretung von Neuer Marc-Andre ter Stegen (31) die Nummer eins geworden ist, steht noch aus.

Ballack: "Wenn Neuer jetzt in eine neue Rolle schlüpfen müsste, dann …"

Im Interview mit der Sportbild spricht Ex-Nationalspieler Michael Ballack nun eine klare Empfehlung in Sachen DFB-Comeback der langjährigen Nummer eins aus. "Er war jahrelang unantastbar. Wenn er jetzt beim DFB in eine neue Rolle schlüpfen müsste, fände ich das schwierig", erklärte er und bezog sich dabei auf eine mögliche Rolle als Back-up von Ter Stegen.

"Wenn Manuel Neuer zurückkommt, dann geht das nur als Nummer eins", wurde er deutlich. Kürzlich erklärte der 37-Jährige, dass er eine Rückkehr in die Nationalmannschaft im März anpeile. Doch kehrt er nach so langer Verletzungspause überhaupt in den Kreis des DFB-Teams zurück?