Ballon-d'Or-Debatte : Robert Lewandowski wünscht sich "nicht nur leere Worte" von Lionel Messi

Seine Worte waren an Robert Lewandowski gerichtet, der im letzten Jahr, als die Ballon-d'Or-Wahl aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt worden war, als der Favorit schlechthin auf den Goldenen Ball galt. In Polen hat sich der Ausnahmekönner des FC Bayern nun zu Messis Statement geäußert.

"Ich würde mir wünschen, dass seine Aussage ehrlich gemeint ist und es sich dabei nicht nur um leere Worte handelt", sagte Lewandowski in der polnischen TV-Sendung Moc Futbolu von Kanale Sportowym. Der Münchner Angreifer scheint also nicht wirklich begeistert darüber zu sein, dass sich Messi in jener Form zu dem äußerst brisanten Thema geäußert hatte.