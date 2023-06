Leidensprüfung für Alphonso Davies: Bayern-Star spricht über Barça-Abfuhr

Im Podcast Say Less sprach Davies über seinen geplatzten Barça-Transfer im Jahr 2018. "Barcelona war an mir interessiert, aber der Präsident (damals Josep Maria Bartomeu, d. Red.) wollte mich damals nicht, weil ich aus Kanada komme", behauptete der Linksverteidiger.

Beweise für seine Vermutung hat Davies allerdings nicht. "Zumindest stand das so in der Presse. Ich weiß nicht, ob der Präsident es wirklich gesagt hat. So wurde es jedenfalls berichtet."

Barcelona verpflichtete kurz darauf Junior Firpo (26) für 20 Millionen Euro und ließ Davies fallen. An seine Reaktion auf diese Zurückweisung kann sich der Bayern-Profi auch fast fünf Jahre danach noch gut erinnern. "Ganz ehrlich: Ich war am Boden zerstört", gestand der Nationalspieler.