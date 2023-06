Barça statt FC Bayern: Sofyan Amrabat will lieber nach Spanien

Der FC Barcelona hatte Sofyan Amrabat schon im Januar ernsthaft ins Visier genommen und wollte den Mittelfeldspieler unter Vertrag nehmen. Der abgebende AC Florenz sträubte sich allerdings gegen das Model, das von den Katalanen offeriert wurde.

Amrabats Veränderung in die Metropole könnte mit einem halben Jahr Verspätung realisiert werden. "Er will ganz nach oben und sein Wunsch ist es, in Spanien zu spielen. Bei Barcelona steht er ganz oben auf der Liste, aber Sie kennen die finanzielle Situation von Barça", erklärte Bruder Nordin Amrabat nach dem Finale in der Conference League.

Die finanzielle Schieflage dürfte Barça in diesem Sommer oftmals zum Verhängnis werden, denn Spieler, die mit einem Wechsel zum spanischen Meister in Verbindung gebracht werden, gibt es zuhauf. Amrabat gehört dazu, und das schon seit gut sechs Monaten.