Bundesliga Barça vor Einigung wegen Robert Lewandowski – Wechsel in dieser Woche offiziell?



Andre Oechsner

Der FC Barcelona scheint mit seinem neuesten Angebot für Robert Lewandowski die Forderungen des FC Bayern zu erfüllen. Noch in dieser Woche könnte der Transfer offiziell über die Bühne gehen. So zumindest der Plan in Spanien. Noch scheint aber unklar, ob sich die Wünsche des spanischen Vizemeisters tatsächlich erfüllen werden.

Foto: / Getty Images

Der Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona befindet sich offenbar in den finalen Zügen. Nach Informationen des polnischen Journalisten Mateusz Borek wird der Superstar wahrscheinlich für eine Summe von 50 Millionen Euro ins Camp Nou wechseln. Das war das neueste Angebot, über den Betrag soll mit dem FC Bayern bald Einigkeit erzielt werden. Weiteren Medienberichten zufolge könnte Lewandowski entweder am Mittwoch oder am Donnerstag offiziell vorgestellt werden. Barça möchte den Transfer des 33-Jährigen noch im Verlauf dieser Woche bestätigen, Borek zufolge muss Lewandowski aber mit dem Bayern-Tross zunächst in die USA aufbrechen.

Robert Lewandowski plant keinen Trainingsstreik Lewandowski war am späten Montagabend aus dem Urlaub zurückgekehrt und in München eingetroffen. Am Dienstag soll der amtierende Weltfußballer die obligatorischen Checks vor dem Start in die Vorbereitung absolvieren. Zu einem Trainingsstreik, wie es in den letzten Wochen hier und da kolportiert wurde, wird es offensichtlich nicht kommen.