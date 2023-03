Bei Bayern nur Edeljoker: Joao Cancelo vertraut auf Gott

"Ich gebe mein Bestes und lasse Gott den Rest machen", erklärt der Nationalspieler auf Instagram, nachdem er beim mauen 2:1-Erfolg des FC Bayern über den VfB Stuttgart auf der Ersatzbank schmoren musste.

Die Verpflichtung von Cancelo im Januar wurde als großer Transfercoup gefeiert. Der offensivstarke Rechtsverteidiger wurde von Manchester City ausgeliehen. Die Anfangseuphorie ist aber längst verschwunden.

Stand Cancelo gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League noch in der Startformation, musste er sich in der Folge mit Teilzeiteinsätzen begnügen. Gehen Union wurde er spät eingewechselt, in Stuttgart schmorte er 90 Minuten auf der Bank. Cancelo, der von sich selbst sagt, dass er nur glücklich sei, wenn er spielen, dürfte sich mehr Einsatzzeit versprochen haben.