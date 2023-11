Transferduell zwischen Bayern und Manchester United um Benfica-Wunderkind

Die Liste an zentralen Mittelfeldspielern, die der FC Bayern beobachten soll, ist lang, doch eines fällt dabei auf. Alle Kandidaten haben ein gewisses Alter erreicht und bereits einiges an Erfahrung gesammelt. Ob Joao Palhinha (28), Kalvin Phillips (27) oder Martin Zubimendi (24). Doch offenbar beschäftigt man sich auch mit Alternativen, die jünger sind und noch deutlich mehr Entwicklungspotenzial haben.

Neves bei Benfica noch Vertrag bis 2028

So soll der FCB laut Pay-TV-Sender Sky Joao Neves von Benfica Lissabon beobachten. Der erst 19-Jährige Mittelfeldspieler gilt in Portugal als der nächste Star auf seiner Position und ist in seinen jungen Jahren bereits unumstrittener Stammspieler unter Benfica-Trainer Roger Schmidt. 19 Spiele (ein Tor, eine Vorlage) stehen in der laufenden Saison auf seinem Konto.

Bei einem Marktwert von 20 Millionen Euro (laut transfermarkt.de) dürfte ein Transfer allerdings nicht günstig werden. Zudem verlängerte Neves seinen Vertrag erst im August bis 2028. Wie Sky allerdings berichtet, soll man sich bei Benfica bewusst sein, dass man den portugiesischen Nationalspieler nicht halten kann und früher oder später zum Verkauf gezwungen ist.

Unter Roger Schmidt ist Joao Neves eine feste Größe - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Auch Manchester United an Neves interessiert

Allerdings soll es keine Ausstiegsklausel geben, somit könnte der amtierende portugiesische Meister den Preis selbst festlegen. Zudem sollen die Bayern nicht der einzige Klub sein, der Neves auf dem Radar hat. Allen voran Manchester United soll großes Interesse zeigen und einen Transfer im Sommer planen.

Dann könnte der 19-Jährige als Ersatz für Casemiro (31) dienen, der laut Berichten auf einer Streichliste stehen und auch beim FCB im Gespräch sein soll. Auch für den Brasilianer wären wohl um die 50 Millionen Euro fällig.

Verwendete Quellen

skysports.com