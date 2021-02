"Astronomischer Vertrag" : Lionel Messi: Rummenigge gratuliert zu Mega-Vertrag, will aber anderes Gehaltsmodell

Lionel Messi werden in seinem aktuellen Vierjahresvertrag astronomische Millionen Euro zugesichert. Karl-Heinz Rummenigge (65) beglückwünscht den Superstar, sieht das Gehalt aber kritisch.

Lionel Messis Arbeitspapier habe ihn zum Lachen gebracht, erklärte Rummenigge in der italienischen Tageszeitung CORRIERE DELLA SERA. "Ich kann ihm nur gratulieren, dass er einen astronomischen Vertrag erhalten hat."

Die Tageszeitung EL MUNDO hatte das 2017 zwischen Barcelona und Messis Vater und Berater Jorge ausgehandelte Arbeitspapier veröffentlicht. Bis zu 555 Millionen Euro brutto soll La Pulga kassieren.

Rummenigge kritisiert die Gehälterentwicklung im Fußball-Business. "In den vergangenen zehn Jahren haben wir alles falsch gemacht, weil wir immer mehr für Spieler und Berater ausgegeben haben", so der am Jahresende scheidende Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.