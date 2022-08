Bundesliga Bayern-Boss Herbert Hainer spricht über Transferoffensive

Der FC Bayern hat in diesem Sommer eine beeindruckende Transferoffensive gestartet. An die hohen Ausgaben sollten sich die Fans jedoch lieber nicht gewöhnen. Dass die Münchener zeitnah noch einmal so tief in die Tasche greifen, ist laut dem Vereinspräsidenten nämlich eher nicht zu erwarten.