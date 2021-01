FC Bayern : Bayern-Boss Rummenigge dämpft Transfer-Ansprüche

Karl-Heinz Rummenigge macht deutlich, dass vom FC Bayern im kommenden Sommertransferfenster keine Wunderdinge erwartet werden dürfen.

"Ich kann nur eines sagen: Wenn in Zeiten von Corona in dieser Größenordnung (rund 40 Mio. Euro; Anm. d. Red.) investiert werden soll, ist es mehr denn je geboten, Transfers mit Augenmaß umzusetzen", sagt der Vorstandsboss gegenüber der Münchner TZ. "Weil: Das berühmte Festgeldkonto des FC Bayern hat in diesen schweren Zeiten schon schwere Schleifspuren erlitten."

In der abgefragten Ablösesphäre bewegen sich so einige Spieler, die in den letzten Wochen und Monaten mit einem Wechsel an die Isar verbunden wurden.