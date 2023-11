Jamal Musiala und Alphonso Davies: Bayern-Boss spricht klaren Wunsch aus

Wie geht es mit Jamal Musiala und Alphonso Davies beim FC Bayern weiter? Um das Top-Duo der Münchener ranken sich seit langem Gerüchte. Musiala soll beim FC Liverpool hoch im Kurs stehen und auch Real Madrid zeigt wohl Interesse. Nun hat sich Herbert Hainer erneut zu den Personalien geäußert.

"Zunächst einmal haben wir ja bei Jamal noch einige Jahre Vertrag. Natürlich würde mich das freuen, wenn Jamal lange bei uns bleibt", sagte der Bayern-Präsident auf der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters. Musiala steht bei den Münchenern noch bis 2026 unter Vertrag, die Intention des FCB scheint klar.

Hainer: "Natürlich versuchen wir, ihn so lange wie möglich zu binden"

Hainer weiter: "Er ist ein unheimlich toller Spieler. Ich glaube, er weiß auch genau, was er am FC Bayern hat. Und das zeigen wir ihm auch. Auch heute wieder in der Rede ist das ja wieder klar zum Ausdruck gekommen.” Musiala weilte währenddessen unter den anwesenden Personen.