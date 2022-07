Er kostete 127 Millionen! Bayern-Bosse diskutieren über Atleti-Stürmer Joao Felix



Joao Felix (22) hat bei Atletico Madrid allen hervorragenden Anlagen zum Trotz seinen Durchbruch zum Superstar noch nicht geschafft. Beim FC Bayern scheint man dem portugiesischen Nationalspieler trotzdem einiges zuzutrauen. Medienberichten zufolge war er Thema bei den Verantwortlichen. App laden

Wie die Sport Bild in Erfahrung gebracht haben will, fiel bei internen Gesprächen über mögliche Neuzugänge der Name Joao Felix. Konkrete Schritte, den 22-Jährigen zu verpflichten, haben bisher aber wohl nicht stattgefunden. Joao Felix ist mit 127 Millionen Euro der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte von Atletico Madrid. 2019 holten die Colchoneros den aufstrebenden Youngster als Nachfolger für Antoine Griezmann, der zum FC Barcelona abgewandert war.

In bisher 109 Spielen für den Arbeiterklub aus Spaniens Hauptstadt kommt Joao Felix auf 28 Tore und 15 Vorlagen. Seine Ausbeute bei Ex-Verein Benfica war deutlich besser (20 Tore und 11 Vorlagen in 40 Spielen.). Unter anderem beeindruckte der Nationalspieler mit einem Dreierpack in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt.

In der vergangenen Spielzeit markierte Joao Felix neun Treffer unter der Anleitung von Cheftrainer Diego Simeone, legte zudem zu sechs Toren direkt auf. Die ausbaufähigen Statistiken ändern nichts an dem guten Ruf, den der Offensivakteur in der Branche genießt.