FC Bayern Bayern-Bosse nehmen Serge Gnabry und Co. in die Pflicht

Serge Gnabry steckt im Formtief. Sowohl beim FC Bayern, als auch bei der deutschen Nationalmannschaft enttäuschte der 27-Jährige nach einem guten Saisonstart. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters sind ratlos, ziehen nun aber die Zügel an.

Serge Gnabry war für die Bayern an 110 Toren direkt beteiligt

Dass Serge Gnabry ein absoluter Leistungstrainer für die Mannschaft von Nagelsmann sein kann, hat er in der Vergangenheit oft bewiesen. Vor allem auf dem Weg zum Triple 2020 war der Rechtsaußen ein wichtiger Leistungsträger. In 182 Partien für den deutschen Rekordmeister kommt er auf 67 Tore und 43 Vorlagen. In der Spielzeit 2022/2023 sind es bisher erst jeweils zwei Tore und Vorlagen in elf Auftritten.