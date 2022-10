Bayern-Entdecker schwärmt von Jamal Musiala: "Unfassbare Fähigkeit"

Als Jamal Musiala 2018 bei einem Turnier in Paris für die U16-Auswahl des englischen Fußballverbands unterwegs war, ist der damalige Bayern-Scout Marco Neppe erstmals auf Musiala aufmerksam geworden, verrät Neppe im Gespräch mit dem Bezahlsender Sky.

Neppe, heute Technischer Direktor des FC Bayern, war schnell begeistert von der noch jüngeren Musiala-Version: "Er hat mit seinem unglaublichen Ballgefühl beeindruckt, mit seiner Ballfertigkeit und seinen Bewegungen. Mit diesen spinnenartigen Dribblings. Jamal hat für diesen modernen Fußball eine unfassbare, außergewöhnliche Fähigkeit, sich in diesen engen Räumen unter zeitlichem Druck, richtig zu entscheiden."

Der gebürtige Stuttgarter war dann als 16-Jähriger aus dem Nachwuchs des FC Chelsea an die Säbener Straße gewechselt. Mit sieben Toren und fünf Vorlagen in elf Pflichtspielen der laufenden Saison wird deutlich, was Musiala trotz seiner heute immer noch erst 19 Jahre schon zu leisten imstande ist.