Sadio Mane: Besonderer Empfang in der neuen Heimat

Der FC Bayern München bezahlte im Sommer 2022 stolze 32 Millionen Euro plus Boni für Sadio Mane (31) und setzte große Hoffnung auf den senegalesischen Offensivakteur. Am Ende sprang eine für beide Seiten enttäuschende Saison heraus. Nach nur einem Jahr wurde das Missverständnis beendet. In seiner neuen fußballerischen Heimat wird Mane euphorisch empfangen.