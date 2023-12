Neuer-Nachfolger: FC Bayern hat französisches Wunderkind im Visier

Mindestens bis Sommer 2025 plant man beim FC Bayern mit Manuel Neuer als Nummer eins. Bis dahin verlängerte der inzwischen 37-Jährige seinen Vertrag kürzlich, nachdem er sein Comeback nach fast einjähriger Pause aufgrund eines Beinbruchs gegeben hatte. Auch sein Ersatz Sven Ulreich (35) hängt mindestens ein weiteres Jahr dran – doch was ist nach 2025?

Früher oder später müssen sich die Verantwortlichen des FCB mit einer Nachfolger-Lösung beschäftigen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das in München nicht immer ganz einfach ist, einen verdienten Spieler, der über Jahre ein fester Bestandteil des Teams war, zu ersetzen. Laut Sky hat man jedoch mehrere Kandidaten im Blick.

Guillaume Restes vom FC Toulouse weckt Bayern-Interesse

Einer davon soll einem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge Guillaume Restes (18) vom FC Toulouse sein. Zwar sei das Interesse noch nicht sonderlich konkret, doch man beobachte den 18-Jährigen und habe ihn auf dem Zettel, wenn es in Sachen Neuer-Nachfolger ernst wird.

Manuel Neuer könnte von Guillaume Restes beerbt werden - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

Der in Toulouse geborene Keeper ist seit dieser Saison Torwart der Profi-Mannschaft und ist zudem französischer U21-Nationalspieler. Sowohl in der Liga als auch in der Europa League ist Restes gesetzt und gilt als großes Nachwuchsstalent. Bei Toulouse besitzt Restes noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 und hat einen Marktwert von neun Millionen Euro (transfermarkt.de).

Sollten er seine Leistungen allerdings weiter konstant abliefern, dürfte sein Marktwert in den nächsten Monaten und Jahren in die Höhe schießen. Es könnte sich also aus Sicht des FC Bayern lohnen, frühzeitig Nägel mit Köpfen zu machen.

Kobel und Maignan als Favoriten gehandelt

Neben Restes werden vor allem Gregor Kobel (26) von Borussia Dortmund und Mike Maignan (28) als Favoriten bei den Bayern gehandelt. Beide dürften allerdings deutlich schwerer zu bekommen sein und um ein Vielfaches teurer werden.

Verwendete Quellen

Sky.de